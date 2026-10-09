KeyCorp Aktie

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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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Langfristige Investition 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KeyCorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren KeyCorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem KeyCorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,501 KeyCorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,56 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Papiers am 08.10.2026 auf 20,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,56 Prozent.

Alle KeyCorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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