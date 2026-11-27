KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|Lohnende KeyCorp-Investition?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in KeyCorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2016 wurden KeyCorp-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,33 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die KeyCorp-Aktie investiert, befänden sich nun 57,703 KeyCorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 166,76 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 16,68 Prozent.
Insgesamt war KeyCorp zuletzt 21,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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