S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KeyCorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der KeyCorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des KeyCorp-Papiers betrug an diesem Tag 11,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KeyCorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,795 KeyCorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KeyCorp-Papiers auf 20,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von KeyCorp belief sich zuletzt auf 22,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at