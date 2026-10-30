KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|Frühes Investment
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das KeyCorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des KeyCorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die KeyCorp-Aktie investiert, befänden sich nun 7,107 KeyCorp-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 152,74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,74 Prozent zugenommen.
KeyCorp war somit zuletzt am Markt 22,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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