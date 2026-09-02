Keysight Technologies Aktie
WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035
|Lukrative Keysight Technologies-Investition?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Keysight Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 163,79 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,105 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 319,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 949,26 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 94,93 Prozent.
Keysight Technologies war somit zuletzt am Markt 55,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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