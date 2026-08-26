S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Keysight Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.08.2016 wurden Keysight Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Keysight Technologies-Papier an diesem Tag 30,04 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,329 Keysight Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 1 065,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 320,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 965,65 Prozent gleich.

Keysight Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at