Keysight Technologies Aktie
WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035
|Keysight Technologies-Anlage im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.08.2016 wurden Keysight Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Keysight Technologies-Papier an diesem Tag 30,04 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,329 Keysight Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 1 065,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 320,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 965,65 Prozent gleich.
Keysight Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keysight Technologies Inc
|
16:03
|S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Ausblick: Keysight Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Keysight Technologies Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keysight Technologies Inc
|276,00
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.