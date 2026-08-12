S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Keysight Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Keysight Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.08.2023 wurden Keysight Technologies-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Keysight Technologies-Anteile letztlich bei 156,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,388 Keysight Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 195,60 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Papiers am 11.08.2026 auf 343,70 USD belief. Damit wäre die Investition um 119,56 Prozent gestiegen.

Keysight Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at