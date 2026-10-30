S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Kimberly-Clark-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,52 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 83,668 Kimberly-Clark-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 205,15 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Papiers am 29.10.2026 auf 110,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,95 Prozent.

Der Börsenwert von Kimberly-Clark belief sich zuletzt auf 36,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at