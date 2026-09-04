Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Lohnende Kimberly-Clark-Anlage?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Kimberly-Clark-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127,46 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,785 Kimberly-Clark-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,69 USD, da sich der Wert einer Kimberly-Clark-Aktie am 03.09.2026 auf 107,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,31 Prozent verringert.
Kimberly-Clark wurde am Markt mit 36,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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