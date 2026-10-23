S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kimberly-Clark gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Kimberly-Clark-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Kimberly-Clark-Anteile betrug an diesem Tag 118,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,420 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 945,73 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Papiers am 22.10.2026 auf 112,32 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 5,43 Prozent.

Kimberly-Clark wurde am Markt mit 35,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at