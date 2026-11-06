S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kimberly-Clark-Investment verlieren können.

Das Kimberly-Clark-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Kimberly-Clark-Aktie letztlich bei 132,23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,756 Kimberly-Clark-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,54 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Papiers am 05.11.2026 auf 110,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,46 Prozent verkleinert.

Der Kimberly-Clark-Wert an der Börse wurde auf 66,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at