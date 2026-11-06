Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Lukrativer Kimberly-Clark-Einstieg?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Kimberly-Clark-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Kimberly-Clark-Aktie letztlich bei 132,23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,756 Kimberly-Clark-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,54 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Papiers am 05.11.2026 auf 110,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,46 Prozent verkleinert.
Der Kimberly-Clark-Wert an der Börse wurde auf 66,57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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