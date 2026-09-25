Kimberly-Clark Aktie

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WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

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Kimberly-Clark-Performance 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Kimberly-Clark eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Kimberly-Clark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 121,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Kimberly-Clark-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,822 Kimberly-Clark-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,87 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Papiers am 24.09.2026 auf 97,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,13 Prozent verringert.

Alle Kimberly-Clark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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