Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Profitabler Kimco Realty-Einstieg? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: Hätte sich eine Kimco Realty-Investition von vor 10 Jahren gerechnet?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kimco Realty-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Kimco Realty-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,000 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,28 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Anteils am 02.11.2026 auf 25,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,28 Prozent.

Kimco Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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