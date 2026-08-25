Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Langfristige Performance 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kimco Realty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Kimco Realty-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 533,333 Kimco Realty-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 917,33 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Papiers am 24.08.2026 auf 24,22 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 917,33 USD, was einer positiven Performance von 29,17 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Kimco Realty bezifferte sich zuletzt auf 16,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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