Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Hochrechnung 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Kimco Realty-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kimco Realty-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Kimco Realty-Papier bei 21,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,620 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 1 048,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,85 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Kimco Realty betrug jüngst 15,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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