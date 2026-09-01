S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Kimco Realty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kimco Realty-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,539 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,63 USD, da sich der Wert einer Kimco Realty-Aktie am 31.08.2026 auf 23,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,63 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Kimco Realty eine Marktkapitalisierung von 15,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at