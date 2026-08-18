S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Kimco Realty-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Kimco Realty-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,11 USD. Bei einem Kimco Realty-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,371 Kimco Realty-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kimco Realty-Papiers auf 24,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 153,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,40 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Kimco Realty betrug jüngst 16,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at