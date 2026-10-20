Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Lohnende Kimco Realty-Anlage? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Kimco Realty eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2023 wurden Kimco Realty-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,70 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kimco Realty-Aktie investiert, befänden sich nun 59,880 Kimco Realty-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 358,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,87 Prozent angezogen.

Am Markt war Kimco Realty jüngst 15,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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