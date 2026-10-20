Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|Lohnende Kimco Realty-Anlage?
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.10.2023 wurden Kimco Realty-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,70 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kimco Realty-Aktie investiert, befänden sich nun 59,880 Kimco Realty-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 358,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,87 Prozent angezogen.
Am Markt war Kimco Realty jüngst 15,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimco Realty Corp.
Analysen zu Kimco Realty Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kimco Realty Corp.
|20,40
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.