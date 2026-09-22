Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Profitables Kimco Realty-Investment? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Kimco Realty-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Kimco Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kimco Realty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,653 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 22,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,42 Prozent gesteigert.

Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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