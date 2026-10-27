Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Kimco Realty-Anlage unter der Lupe 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kimco Realty-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Kimco Realty-Aktie statt. Der Schlusskurs der Kimco Realty-Anteile betrug an diesem Tag 22,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 440,917 Kimco Realty-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kimco Realty-Aktien wären am 26.10.2026 10 427,69 USD wert, da der Schlussstand 23,65 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,28 Prozent.

Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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