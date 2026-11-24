Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|Profitabler Kimco Realty-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Kimco Realty-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,38 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,102 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,43 USD, da sich der Wert einer Kimco Realty-Aktie am 23.11.2026 auf 25,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,43 Prozent zugenommen.
Alle Kimco Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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