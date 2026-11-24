Bei einem frühen Investment in Kimco Realty-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Kimco Realty-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,38 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,102 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,43 USD, da sich der Wert einer Kimco Realty-Aktie am 23.11.2026 auf 25,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,43 Prozent zugenommen.

Alle Kimco Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at