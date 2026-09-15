Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|Frühe Anlage
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Kimco Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kimco Realty-Papier an diesem Tag 22,34 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 447,628 Kimco Realty-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 23,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 393,91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,94 Prozent angewachsen.
Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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