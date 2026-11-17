Investoren, die vor Jahren in Kimco Realty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,80 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hat, hat nun 531,915 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (25,73 USD), wäre die Investition nun 13 686,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,86 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Kimco Realty zuletzt 16,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at