Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|Investmentbeispiel
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,80 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hat, hat nun 531,915 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (25,73 USD), wäre die Investition nun 13 686,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,86 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Kimco Realty zuletzt 16,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimco Realty Corp.
Analysen zu Kimco Realty Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kimco Realty Corp.
|23,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.