S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimco Realty-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Kimco Realty-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kimco Realty-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Kimco Realty-Aktie bei 27,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 361,141 Kimco Realty-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 7 955,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,03 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,44 Prozent.

Kimco Realty war somit zuletzt am Markt 14,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at