Kinder Morgan Aktie

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WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017

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Kinder Morgan-Investment im Blick 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kinder Morgan-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,243 Kinder Morgan-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 31,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 784,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,46 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 70,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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