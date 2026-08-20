Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
|Kinder Morgan-Anlage unter der Lupe
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Kinder Morgan-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 627,353 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 32,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 125,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 101,25 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich jüngst auf 73,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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