S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kinder Morgan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kinder Morgan-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Kinder Morgan-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 473,709 Kinder Morgan-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie auf 33,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 091,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,92 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Kinder Morgan betrug jüngst 74,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at