Vor Jahren in Kinder Morgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kinder Morgan-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kinder Morgan-Papier bei 21,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,615 Kinder Morgan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Kinder Morgan-Papiere wären am 18.11.2026 144,72 USD wert, da der Schlussstand 31,36 USD betrug. Mit einer Performance von +44,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Kinder Morgan eine Börsenbewertung in Höhe von 70,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at