Kinder Morgan Aktie

Kinder Morgan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017

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Kinder Morgan-Anlage unter der Lupe 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Kinder Morgan eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Kinder Morgan-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kinder Morgan-Aktie bei 16,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 595,238 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 31,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 696,43 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 18 696,43 USD, was einer positiven Performance von 86,96 Prozent entspricht.

Alle Kinder Morgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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