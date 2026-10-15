S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kinder Morgan-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Kinder Morgan-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Kinder Morgan-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,171 Kinder Morgan-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 33,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 806,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,66 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 74,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at