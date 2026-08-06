S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kinder Morgan von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Kinder Morgan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.08.2025 wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,75 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,738 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,34 USD, da sich der Wert einer Kinder Morgan-Aktie am 05.08.2026 auf 31,12 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,34 Prozent.

Kinder Morgan war somit zuletzt am Markt 69,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at