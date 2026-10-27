Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Lukratives Kraft Heinz Company-Investment? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Kraft Heinz Company-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kraft Heinz Company-Aktie bei 31,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 318,066 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers auf 24,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 865,78 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,34 Prozent verringert.

Kraft Heinz Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images

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