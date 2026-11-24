Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Lukrative Kraft Heinz Company-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,862 Kraft Heinz Company-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 25,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,84 USD wert. Damit wäre die Investition 28,16 Prozent weniger wert.
Kraft Heinz Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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