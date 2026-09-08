Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Kraft Heinz Company-Investmentbeispiel 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,06 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investierten, hätten nun 26,983 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 670,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,95 Prozent.

Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 29,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images

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