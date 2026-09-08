Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Kraft Heinz Company-Investmentbeispiel
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,06 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investierten, hätten nun 26,983 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 670,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,95 Prozent.
Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 29,47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Scott Olson/Getty Images
Nachrichten zu Kraft Heinz Company
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Kraft Heinz Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kraft Heinz Company
|21,34
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.