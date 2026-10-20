Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Profitables Kraft Heinz Company-Investment? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kraft Heinz Company-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag 25,71 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 38,895 Kraft Heinz Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 901,21 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 19.10.2026 auf 23,17 USD belief. Das entspricht einem Minus von 9,88 Prozent.

Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 28,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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