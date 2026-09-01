Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Frühe Anlage
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Kraft Heinz Company-Anteile an diesem Tag 32,58 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,069 Kraft Heinz Company-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,79 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 31.08.2026 auf 25,67 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 78,79 USD, was einer negativen Performance von 21,21 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Kraft Heinz Company betrug jüngst 30,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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