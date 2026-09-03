S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Kroger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45,98 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kroger-Aktie investiert, befänden sich nun 21,749 Kroger-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 58,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 266,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,62 Prozent gesteigert.

Kroger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at