Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Kroger-Anlage
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.10.2023 wurde das Kroger-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kroger-Aktie 44,43 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,251 Kroger-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 65,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,34 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,34 Prozent.
Der Kroger-Wert an der Börse wurde auf 38,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com
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