Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Kroger-Anlage
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.08.2021 wurde die Kroger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,81 USD. Bei einem Kroger-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,359 Kroger-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 309,51 USD, da sich der Wert einer Kroger-Aktie am 12.08.2026 auf 56,06 USD belief. Das entspricht einem Plus von 30,95 Prozent.
Am Markt war Kroger jüngst 34,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com
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