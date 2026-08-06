Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Lohnende Kroger-Investition?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 3 Jahren verdient
Die Kroger-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kroger-Anteile bei 49,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,021 Kroger-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,53 USD, da sich der Wert eines Kroger-Papiers am 05.08.2026 auf 56,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,53 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Kroger zuletzt 35,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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