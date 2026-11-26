Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Frühe Investition
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 3 Jahren verdient
Am 26.11.2023 wurde das Kroger-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Kroger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,635 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 580,58 USD, da sich der Wert eines Kroger-Papiers am 25.11.2026 auf 69,83 USD belief. Damit wäre die Investition 58,06 Prozent mehr wert.
Kroger wurde am Markt mit 41,45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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