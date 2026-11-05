Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Kroger-Performance im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kroger-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Kroger-Anteile an diesem Tag bei 42,32 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,629 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 629,73 USD, da sich der Wert eines Kroger-Anteils am 04.11.2026 auf 68,97 USD belief. Damit wäre die Investition um 62,97 Prozent gestiegen.
Kroger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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