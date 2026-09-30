L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|Hochrechnung
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die L3Harris Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 91,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,916 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 236,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 581,27 USD wert. Mit einer Performance von +158,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
L3Harris Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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