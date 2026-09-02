S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem L3Harris Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 93,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,067 L3Harris Technologies-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 281,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 263,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 181,31 Prozent vermehrt.

Am Markt war L3Harris Technologies jüngst 49,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at