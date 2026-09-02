L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|L3Harris Technologies-Anlage unter der Lupe
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem L3Harris Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 93,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,067 L3Harris Technologies-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 281,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 263,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 181,31 Prozent vermehrt.
Am Markt war L3Harris Technologies jüngst 49,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L3Harris Technologies
Analysen zu L3Harris Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L3Harris Technologies
|226,60
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.