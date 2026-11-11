S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen L3Harris Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die L3Harris Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 182,17 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investierten, hätten nun 5,489 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des L3Harris Technologies-Papiers auf 275,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 514,85 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 514,85 USD, was einer positiven Performance von 51,48 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 50,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at