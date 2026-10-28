S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine L3Harris Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die L3Harris Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem L3Harris Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,869 L3Harris Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des L3Harris Technologies-Papiers auf 259,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 018,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 190,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete L3Harris Technologies eine Marktkapitalisierung von 48,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at