L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|Performance unter der Lupe
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine L3Harris Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem L3Harris Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,869 L3Harris Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des L3Harris Technologies-Papiers auf 259,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 018,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 190,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete L3Harris Technologies eine Marktkapitalisierung von 48,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L3Harris Technologies
Analysen zu L3Harris Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L3Harris Technologies
|249,80
|6,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.