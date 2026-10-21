L3Harris Technologies Aktie

L3Harris Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable L3Harris Technologies-Anlage? 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in L3Harris Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2021 wurden L3Harris Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 241,75 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das L3Harris Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,137 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 248,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,04 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,90 Prozent gesteigert.

L3Harris Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu L3Harris Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu L3Harris Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L3Harris Technologies 224,60 1,86% L3Harris Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen