S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in L3Harris Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2021 wurden L3Harris Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 241,75 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das L3Harris Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,137 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 248,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,04 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,90 Prozent gesteigert.

L3Harris Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at