L3Harris Technologies Aktie

L3Harris Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
L3Harris Technologies-Performance im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in L3Harris Technologies gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das L3Harris Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das L3Harris Technologies-Papier bei 181,48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investierten, hätten nun 5,510 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 540,34 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 18.08.2026 auf 279,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,03 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 52,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu L3Harris Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu L3Harris Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L3Harris Technologies 237,10 0,00% L3Harris Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:48 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
07:45 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zunächst etwas fester -- DAX startet kaum verändert -- Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein kleines Plus zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen