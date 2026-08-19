S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in L3Harris Technologies gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das L3Harris Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das L3Harris Technologies-Papier bei 181,48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investierten, hätten nun 5,510 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 540,34 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 18.08.2026 auf 279,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,03 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 52,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at