S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in L3Harris Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der L3Harris Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand das L3Harris Technologies-Papier an diesem Tag bei 270,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,694 L3Harris Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 944,70 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 08.09.2026 auf 255,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,53 Prozent verringert.

L3Harris Technologies wurde am Markt mit 47,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at