S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Las Vegas Sands-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Las Vegas Sands-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57,75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,732 Las Vegas Sands-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 64,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,04 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,86 Prozent.

Las Vegas Sands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at